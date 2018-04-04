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Fútbol

El mundo se rindió ante Cristiano Ronaldo

La prensa deportiva de todo el mundo le hizo honor a la chilena de ‘CR7’

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡De otro planeta! Así catalogaron la mayoría de los diarios deportivos el gol que de chilena que Cristiano Ronaldo le marcó a la Juventus en los cuartos de final de la Champions League.

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“El más grande”, así lo catalogó el diario portugués ‘A Bola’, con la imagen del delantero del Real Madrid ejecutando uno de los mejores goles de su carrera.

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El periódico ‘L´Équipe’ de Francia declaró que la joya del portugués fue “De otro planeta”, mientras que en Italia se rindieron ante la gran faena del exjugador del Manchester United calificándola como una “obra de arte”.

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"El Gol", publicó el Diario Marca.

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En Argentina también quedaron fascinados con el gol del portugués.

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'Mundo Deportivo' fue el diario que minimizó la genialidad del máximo goleador de la Champions League.

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'El Marciano', lo califican en el Diario As.

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