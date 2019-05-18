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Fútbol

Espanyol con boleto a Europa League

Los “Periquitos” vencen a la Real Sociedad con Héctor Moreno en la cancha

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BARCELONA, SPAIN - MAY 18: Oscar Melendo of RCD Espanyol celebrates winning a UEFA Europa League position next season at the end of the La Liga match between RCD Espanyol and Real Sociedad at RCDE Stadium on May 18, 2019 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)|ALEX CAPARROS/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona, España. El conjunto de Real Sociedad donde milita el zaguero mexicano Héctor Moreno cayó como visitante por dos goles en el último duelo de la Liga de España ante Espanyol, escuadra que ha conseguido estar en clasificaciones de la Liga de Europa del próximo año.

La primera mitad tuvo mínimas acciones, un futbol cauteloso por parte de ambos equipos quienes debían ser inteligentes para no regalar ninguna oportunidad de gol, aunque el más obligado en anotar era la escuadra de los “Blanquiazules”, que mantenían la esperanza de cerrar la temporada con una victoria en casa que les facilitaría la tarea de clasificar a la Europa League.

En la segunda parte, un tiro de esquina se originó al 58 donde en una gran jugada y un poco de fortuna el balón le quedó a Roberto Rosales de frente a la portería que no dudó en sacar un potente disparo de zurda, el cual fue imposible de ver para el guardameta Gerónimo, pues un amontonamiento de sus jugadores y rivales taparon la visibilidad de la pelota.

Siete minutos después el estratega Imanol se vio apresurado en hacer cambios que le cobraron factura en segundos, pues apenas se reajustaron en el campo de juego, cuando un pase profundo para Wu Lei lo dejó mano a mano con el arquero para que con sutileza definiera el 2-0.

La derrota dejó a los también conocidos como “Txuri-urdines” con 50 unidades en el puesto nueve; además el mexicano Héctor Moreno terminó la campaña con una seguidilla de cuatro juegos en el cuadro titular.

Por su parte, los “Pericos” cerraron la temporada con broche de oro al hilar nueve juegos sin conocer la derrota que los tiene en el séptimo puesto con 53 unidades y con el acceso a la próxima edición de la Liga europea.

La cancha del RCDE Stadium, fue el escenario donde lo que pintaba como una misión imposible pudo dar resultados para el Espanyol, quienes además de tener la obligación de ganar el partido, tuvieron que esperar a que la escuadra de Sevilla venciera a Athletic club para ocupar el puesto siete y así tener acceso a Europa.

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