Estamos ilusionados en jugar Europa League: Guardado

Madrid, España. El mediocampista mexicano Andrés Guardado aseguró que su equipo, Betis, está próximo a cumplir con el objetivo de la temporada de entrar en la Europa League, por lo que se mostró satisfecho con los resultados que lleva el equipo actualmente.

"Desde hace tiempo lo vengo diciendo. Al final, los resultados y los partidos nos van a ir marcando la pauta del objetivo que tenemos. Hoy en día no podemos huir de eso. Estamos sextos, con la ilusión grandísima de seguir por este camino y de poder cumplir con esa expectativa que se ha creado alrededor del equipo de meternos en Europa", explicó.

El jugador participó los 90 minutos en la victoria del equipo de 1\-0 ante Getafe, resultado que les ayuda a cumplir la expectativa generada, ya que están con 46 puntos en el sexto lugar, el cual da boleto directo a la Europa League la próxima campaña.

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