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Fútbol

Están listos los cruces de 16vos de Europa League

Los cuatro equipos donde juegan los mexicanos ya conocen a su rivales en la Europa League.

Europa League
Europa League |REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

México. Se realizó el sorteo de 16vos de final de la Europa League donde el Wolverhampton, equipo donde juega el delantero mexicano Raúl Jiménez, enfrentará al Espanyol de Barcelona, serie que se espera sea muy pareja.

Javier “Chicharito” Hernández también tendrá acción cuando el Sevilla enfrente al CFR Cluj de Rumania, serie que la escuadra sevillista tendrá un rival menos peligroso en el papel que el equipo lobezno .

La escuadra de Edson Álvarez, el Ajax, se eliminará al Getafe español, duelo que se le puede indigestar a la escuadra holandesa que apenas fue eliminado de la Fase de Grupos de la Champions League por otro equipo ibérico.

Porto, con el “Tecatito” Corona en sus filas, se enfrentará a un difícil Bayer Leverkusen, duelo que no hay un favorito.

Otros desafíos destacados son Olympiacos vs Arsenal, Brujas vs Manchester United, Ludogorets vs Inter y Shakhtar vs Benfica.

Los partido de ida se jugarán el 20 de febrero y los de vuelta el 27 del mismo mes.

Aquí todos los enfrentamientos de 16vos de final:

Wolves - Espanyol
Sporting - İstanbul Başakşehir
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - Oporto
Copenhague - Celtic
APOEL - Basilea
CFR Cluj - Sevilla
Olympiacos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK
Brujas - Manchester United
Ludogorets - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburgo
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburgo - Malmö
Roma - Gent
Rangers - Braga

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Europa League|REUTERS

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