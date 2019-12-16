Están listos los cruces de 16vos de Europa League

México. Se realizó el sorteo de 16vos de final de la Europa League donde el Wolverhampton, equipo donde juega el delantero mexicano Raúl Jiménez, enfrentará al Espanyol de Barcelona, serie que se espera sea muy pareja.

Javier “Chicharito” Hernández también tendrá acción cuando el Sevilla enfrente al CFR Cluj de Rumania, serie que la escuadra sevillista tendrá un rival menos peligroso en el papel que el equipo lobezno .

La escuadra de Edson Álvarez, el Ajax, se eliminará al Getafe español, duelo que se le puede indigestar a la escuadra holandesa que apenas fue eliminado de la Fase de Grupos de la Champions League por otro equipo ibérico.

Porto, con el “Tecatito” Corona en sus filas, se enfrentará a un difícil Bayer Leverkusen, duelo que no hay un favorito.

Otros desafíos destacados son Olympiacos vs Arsenal, Brujas vs Manchester United, Ludogorets vs Inter y Shakhtar vs Benfica.

Los partido de ida se jugarán el 20 de febrero y los de vuelta el 27 del mismo mes.

Aquí todos los enfrentamientos de 16vos de final:

Wolves - Espanyol

Sporting - İstanbul Başakşehir

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Oporto

Copenhague - Celtic

APOEL - Basilea

CFR Cluj - Sevilla

Olympiacos - Arsenal

AZ Alkmaar - LASK

Brujas - Manchester United

Ludogorets - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburgo

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburgo - Malmö

Roma - Gent

Rangers - Braga