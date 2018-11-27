Fellaini mete al United a octavos de final

MANCHESTER (Notimex).- Con un gol agónico del mediocampista belga Marouane Fellaini, Manchester United venció en Old Trafford 1-0 al club Young Boys de Suiza, para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El milagroso tanto de Fellaini cayó a los 90 minutos de partido, para, de paso, dejar fuera de la competencia al Valencia de España.

Con este resultado, los dirigidos por el portugués José Mourinho suman 10 unidades y se quedan con el segundo boleto a octavos de final, dejando con solo un punto al elenco suizo, que se despide de las competencias continentales.

El cuadro helvético no se achicó por el imponente escenario que representa el “teatro de los sueños” en noches de Champions League y logró colgar el 0-0 frente a los “Red Devils” de Mourinho en la primera mitad.

Aunque el futbol del United sigue siendo pobre, encontró el resultado en los minutos finales del partido, cuando una pelota llegó al área suiza, a la posición de Fellaini, quien de media vuelta marcó el gol que desató la locura en Old Trafford y que le daba al local el pase a octavos de final con el 1-0 definitivo en la pizarra.

Este triunfo es un auténtico tanque de oxígeno para Mourinho, pues su proyecto con United reverdece y es un técnico especialista en las eliminatorias a dos partidos que representan las finales de la Champions League.

#MUFC's place in the #UCL last 16 = confirmed ✌️ — Manchester United (@ManUtd) November 27, 2018

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