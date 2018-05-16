Firmino ‘inquieto’ por final de Champions

Inglaterra. El delantero del Liverpool Roberto Firmino dijo que está disfrutando de la mejor temporada de su carrera en Anfield, pero que sigue "inquieto" antes de la final de la Champions League que disputará la próxima semana contra el Real Madrid en Kiev.

Hasta la fecha, el internacional brasileño de 26 años ha marcado 27 goles para el Liverpool en todas las competiciones y fue recompensado hace poco con la renovación de su contrato por una largo plazo de tiempo.

"Este año es el mejor que he tenido como futbolista profesional ... \(pero\) sigo un poco 'inquieto', ya que siempre quiero más, crecer y crecer incluso más", comentó Firmino a la UEFA.

"\(Sería\) un momento único \(ganar la final\). Es un trofeo muy especial, porque es la Liga de Campeones. Si tenemos la fortuna suficiente y somos capaces de ganarla sería un momento muy emotivo para mí y todo el equipo", señaló.

LONDON, ENGLAND - MAY 06: Roberto Firmino of Liverpool is challenged by Marcos Alonso of Chelsea during the Premier League match between Chelsea and Liverpool at Stamford Bridge on May 6, 2018 in London, England. (Photo by Clive Rose/Getty Images)|Clive Rose/Getty Images

**Firmino** se ha establecido como uno de los mejores delanteros en Europa, con un total de 10 goles en la **Champions League**, cifra solo superada por el astro madridista Cristiano Ronaldo.

"Aunque estoy un poco enojado, porque \(en general\) siempre quiero más y no estoy nunca satisfecho, uno no puede dejarse vencer por estas cosas todo el tiempo y siempre debe seguir moviéndose hacia adelante", declaró.

"Es mi primera temporada en la Liga de Campeones y soy uno de los mejores goleadores, junto a Cristiano y \(Mohamed\) Salah. Estoy muy satisfecho y feliz con mi desempeño y el de todo el equipo", comentó.

El **Liverpool** intentará poner fin a una sequía de seis años sin títulos cuando enfrente el 26 de mayo al **Real Madrid**, 12 veces campeón de la máxima competición europea.

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