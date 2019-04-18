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Fútbol

Frankfurt se califica a semifinales de Europa League

Benfica deja escapar las “semis” de Europa League

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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - APRIL 18: Sebastian Rode of Eintracht Frankfurt celebrates after scoring his team’s second goal during the UEFA Europa League Quarter Final Second Leg match between Eintracht Frankfurt and Benfica Lissabon at Commerzbank-Arena on April 18, 2019 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by TF-Images/Getty Images)|TF-Images/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Frankfurt.- El Eintrach Frankfurt consiguió su pase a las semifinales de la Europa League, tras hacer valer su localiza y se impuso en 2-0 (Global 4-4) a Benfica, que no supo conservar su ventaja del partido de ida, y clasificó a las Semifinales de la Europa League, instancia donde enfrentará al Chelsea.

Ambos equipos saltaron a la cancha del Frankfurt con objetivos diferentes, el local con la obligación de anotar de inmediato para meterse en la eliminatoria, mientras que Benfica a aguantar su ventaja. En el minuto 37, Remate de Mijat Gacinovic asistió a Filip Kostic, que estaba en fuera de juego en el momento del lanzamiento, para marcar el primer gol del partido, en la Europa League no hay VAR. Este gol no hubiera subido al marcador con el vídeoarbitraje.

Despeje lamentable de Ruben Dias. El balón le cae a Rode tras un mal control de Rebic y engancha un latigazo de con el que marca el segundo gol para su equipo y así el pase a semifinales.

Arsenal también se clasificó a la semifinal al imponerse a Napoli con gol de Alexandre Lacazette, en el minuto 36, que sorprendió al portero Alex Meret, quien no reaccionó cuando el balón pasó a su izquierda.

Con eso resultados, Valencia se enfrentará a Arsenal, mientras que Frankfurt se medirá ante Chelsea por el pase a la gran final del torneo más importante del futbol de Europa.

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