Gol de ‘Chicharito’ le dio el triunfo a Sevilla en Europa League

Sevilla, España.- ¡Power mexicano! Javier Hernández sigue respondiendo a la hora buena y este jueves marcó el único gol con el que el Sevilla derrotó 1-0 al APOEL en duelo válido por la Jornada 2 de la Europa League.

Ante un lleno en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la escuadra dirigida por Julen Lopetegui, consiguió un triunfo tranquilo y con dominio absoluto aunque solo pudo conseguir una anotación.

Al minuto 17, el ‘Chicharito’ Hernández inició una jugada por el centro que culminó con un centro de Munir que el mismo mexicano empujó al fondo de la red tras un gran movimiento en diagonal.

Los Rojiblancos dominaron el resto del encuentro y tuvieron varias oportunidades para aumentar la ventaja, sin embargo, la falta de contundencia se hizo presente. El mexicano incluso anotó otro ‘pepino’, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. El nacido en Guadalajara cumplió con una buena actuación y jugó 79 minutos.

Con este resultado, el Sevilla llega a seis unidades y domina el Grupo A, mientras que el equipo chipriota se hunde con cero puntos en la última posición.