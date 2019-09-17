Impresiones positivas tras debut de ‘Chicharito’ en Sevilla

Ciudad de México.- Javier Hernández logró debutar con el Sevilla en la jornada 4 de la liga española. "Chicharito" entró en el minuto 70 en la victoria de su equipo, frente al Alavés con marcador de 0-1. Javier entró por el holandés Luuk De Jong. Con esta victoria, los sevillanos se colocan en primera posición.

Con su regreso a al futbol ibérico, también llegaron los comentarios de la primera actuación del delantero mexicano por parte de su director técnico, Julien Lopetegui. En conferencia de prensa, el entrenador español recibió a los medios después de la victoria frente al Alavés. El estratega reconoció que Hernández tiene cualidades pero que aún le falta para llegar a su nivel óptimo.

Mauricio Ventura.

"En el momento del partido que ha entrado, tenía que aprovechar los espacios, no era fácil, lo ha intentado y tiene que seguir acoplándose a lo que el equipo pide. Es bueno pero hay que seguirlo viendo" dijio el estratega del Sevilla.

Esta semana se presentan nuevas oportunidades para que "Chicharito" convenza al técnico y a la afición. Primero,Sevilla comenzará su camino europeo en la Uefa Europa League ante el Qarabag. Mientras que en la liga española en la siguiente jornada tendrán una de los retos más difíciles de la temporada, recibirán al ex-equipo de Hernández, el Real Madrid.

Pero a pesar de ir invicto y de líder, Lopetegui no se confía y quiere seguir trabajando para seguir en lo más alto de la tabla.

""Al hacer los cambios queríamos un ritmo alto y el esfuerzo físico de los que ingresan debe ser igual. El equipo ha estado bien en todos los sentidos y en la segunda parte nos han metido un poco atrás y no hemos aprovechado los espacios que tuvimos. Ha sido dificilísimo"aseguró Julien Lopetegui.