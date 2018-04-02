Isco y Ramos estarán ante la Juventus

Madrid, España.\- El Real Madrid tendrá plantel completo para medirse contra la Juventus en el juego de ida por los 4tos de final de la Champions League; el cuadro de Zidane podrá contar con su capitán, Sergio Ramos e Isco Alarcón, ya recuperados de sus molestias musculares por la Fecha FIFA y por el encuentro ante Las Palmas.

Ambos futbolistas entrenaron al parejo y podrán ser tomados en cuenta por ‘Zizou’, si este lo considera necesario.

Los merengues que fueron titulares en La Liga tuvieron una sesión de recuperación, mientras los “descansados” tuvieron una práctica intensa como: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Marcelo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos.

Madrid y Juventus se enfrentarán en Turín, en punto de las 13:45 horas, \(Hora de la Ciudad de México\).

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