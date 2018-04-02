Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Isco y Ramos estarán ante la Juventus

Recuperados de sus molestias musculares por la Fecha FIFA, Ramos e Isco entrenaron al parejo y estarán disponibles para la Champions

KAL|0_imldzxdd

Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España.\- El Real Madrid tendrá plantel completo para medirse contra la Juventus en el juego de ida por los 4tos de final de la Champions League; el cuadro de Zidane podrá contar con su capitán, Sergio Ramos e Isco Alarcón, ya recuperados de sus molestias musculares por la Fecha FIFA y por el encuentro ante Las Palmas.

Ambos futbolistas entrenaron al parejo y podrán ser tomados en cuenta por ‘Zizou’, si este lo considera necesario.

Los merengues que fueron titulares en La Liga tuvieron una sesión de recuperación, mientras los “descansados” tuvieron una práctica intensa como: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Marcelo, Marcos Llorente, Mateo Kovacic y Dani Ceballos.

Madrid y Juventus se enfrentarán en Turín, en punto de las 13:45 horas, \(Hora de la Ciudad de México\).
Te puede interesar: Messi es el mejor: El Shaarawy

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP