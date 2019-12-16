Jiménez, Corona, Edson y “Chicharito” esperan rivales en Europa League

Los mexicanos Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona, Javier Hernández y Edson Álvarez conocerán este lunes a sus rivales cuando se lleve a cabo el sorteo de los dieciseisavos de la final de la Europa League.

Jiménez y los “lobos” están en el segundo bombo, luego de que fueron sublíderes en el Grupo K, detrás del Sporting Praga de República Checa, por lo que podrían verse las caras con un equipo fuerte.

Mientras que “Tecatito” Corona y el Porto de Portugal podrían tener mejor suerte, ya que ocuparon la primera posición del G, por encima del cuadro de Rangers de Escocia.

En tanto que el equipo de Sevilla y el “Chicharito” tuvo una actuación muy importante en la fase inicial al ganar cinco de los seis duelos que sostuvo para ser primeros del A.

A su vez, Álvarez y el Ajax de Holanda fracasaron en la “Champions” y tendrán como premio de consolación esta competencia.

Dentro de esta segunda ronda, hay equipos muy fuertes como el Inter de Milán y el equipo alemán del Bayer Leverkusen, que quedaron fuera de la Liga de Campeones de Europa.

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