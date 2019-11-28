Jiménez marca y asiste en dos ocasiones en la Europa League

El mexicano Raúl Jiménez aportó dos asistencias y una anotación en el empate de 3-3 entre Wolverhampton y Sporting Praga durante la jornada cinco de fase de grupos de Europa League.

El equipo portugués se adelantó desde el minuto seis con un disparo de André Horta que fue desviado por el mediocampista Rúben Neves, pero la respuesta de los “lobos” fue inmediata, al 14’ Diogo Jota centró para Jiménez y aunque el balón le quedó un poco atrás, el atacante alcanzó a rescatar su remate para empatar.

Raúl llegó a tres goles en cinco partidos en la actual edición de la Europa League y, por si fuera poco, colaboró dos veces más para poner en ventaja a su club; al minuto 33, centró bombeado a la ubicación exacta de Matt Doherty, quien se anticipó a la defensa y firmó el 1-2.

Fue tanta la presión de la escuadra visitante, que su tercera anotación llegó dos minutos más tarde, Jiménez cedió el balón a Adama Traoré, con un disparo potente, este se sumó a la lista de anotadores y Wolverhampton se fue al descanso con una cómoda ventaja.

En la segunda parte, el dominio de posesión de balón cambió y el Sporting llegó constantemente a la portería de Rui Patrício, al minuto 64’ acortaron distancias con gol de Paulinho, quien cerró la pinza en el segundo poste, tras un centro de Wenderson Galeno.

Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 70’, Pedro Neto tomó su lugar, y nueve minutos Fransergio empató nuevamente el partido con remate de cabeza sin marca en el área chica.

Con este resultado, Sporting Braga sumó 11 puntos, se mantiene en lo más alto del Grupo K y en el último partido de fase de grupos visitará al Slovan Bratislava; Wolves le sigue de cerca con 10 unidades y recibirá al Besiktas para cerrar la primera ronda de la competencia europea.

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