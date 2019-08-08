Jiménez, por la Gloria en el Viejo Continente

Raúl Jiménez sigue con su gran paso en Europa. El delantero mexicano marcó su segundo doblete en la Europa League, ahora lo hizo en la goleada del Wolverhampton 4-0 ante el Pyunik de Armenia en la tercera fase de clasificación.

Con esta ventaja, los 'Wolves' deberán asegurar su pase el próximo jueves 15 de agosto cuando reciban al Pyunik, en el Molineux Stadium.

El pasado 1 de agosto Jiménez anotó su primeros dos tantos en esta competición y lo hizo frente al Crusaders, de Irlanda del Norte. Para Raúl Alonso la temporada pasada fue de ensueño con el Wolverhampton, de Inglaterra.

El delantero azteca se convirtió en el futbolista mexicano más caro de toda la historia. Gracias a sus buenas actuaciones, el club inglés hizo valida la opción de compra y pagó 40 millones de dólares al Benfica, de Portugal, para adquirir la carta del ariete mexicano, el cual estará ligado al club hasta 2023.

Jiménez ha sido una de las revelaciones del Fútbol Inglés, ha marcado un total de 21 goles y suma 8 asistencias desde que llegó con los "Wolves” -contando Premier League (13), FA Cup (4) y Europa League (4)-, lo que ha provocado que el atacante de 28 años se haya ganado el cariño de toda la afición, no sólo por sus goles, también por la manera tan peculiar de festejarlos usando una máscara de luchador.

Hoy el ariete mexicano se ha revaluado en Europa, dejó de ser el jugador que llegó al 'Viejo Continente' en condición de préstamo y se ha convertido en toda una realidad. Son grandes las expectativas que se tienen de Jiménez para el inicio de la Premier League.

Texto de Damián Martínez.

