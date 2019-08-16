Jiménez y Wolves siguen su marcha en UEFA Europa League

El equipo de Wolverhampton Wanderers, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, redondeó su pase a los playoffs de la Liga Europea, tras repetir dosis de 4-0 al Pyunik.

En partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación, Wolves se tomó en serio el encuentro ante sus seguidores en el Molineux Stadium y con unos minutos de eficacia hicieron póker de goles.

En el primer capítulo en territorio armenio, los ingleses se impusieron 4-0 con doblete incluido de Jiménez, y este jueves una vez más se repitió el marcador para un apabullante 8-0 global.

Si bien Wolverhampton evitó excesos de confianza, el estratega portugués Nuno Espírito Santo hizo indicaciones en su 11 inicial para encarar el compromiso, por lo que el delantero hidalguense comenzó en el banco de suplentes.

Después de una primera mitad sin anotaciones, el club de la Liga Premier de Inglaterra marcó la diferencia a partir del minuto 54 cuando el lusitano Pedro Neto firmó el 1-0.

Cuatro minutos después Morgan Gibbs-White estiró la ventaja 2-0, mientras que al 64 el también portugués Rubén Vinagre colocó el 3-0 luego de un derechazo que dejó sin opciones al guardameta montenegrino Andrija Dragojevic.

A los 72 minutos ingresó al terreno de juego el mexicano Raúl Alonso en lugar del reciente fichaje, el italiano Patrick Cutrone y el hidalguense colaboró con asistencia en el cuarto tanto obra del portugués Diogo Jota (87).

Si bien Jiménez ahora no anotó, destacó con un pase para gol y en el tiempo que estuvo en el campo trató de generar peligro, incluso, por los costados.

Tras esta victoria, Wolverhampton ahora se medirá al Torino, de Italia, en la ronda de playoffs, instancia previa a instalarse a la ronda de grupos de la Europa League.