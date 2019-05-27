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Fútbol

Kante es duda para final de Europa League

EL mediocampista N’Golo Kante es duda en el Chelsea por lesión

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LONDON, ENGLAND - MAY 05: Ngolo Kante of Chelsea during the Premier League match between Chelsea FC and Watford FC at Stamford Bridge on May 05, 2019 in London, United Kingdom. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)|Justin Setterfield/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

México. El mediocampista N'Golo Kante es duda en el Chelsea para la final del miércoles de la Europa League contra el Arsenal en Bakú después de sufrir una lesión de rodilla en un entrenamiento durante el fin de semana, según informes de medios británicos.

El internacional francés se había perdido los dos partidos anteriores del Chelsea debido a una lesión en los isquiotibiales, pero regresó a los entrenamientos la semana pasada, por lo que el técnico Maurizio Sarri confiaba en que estaría en forma para la final en la capital de Azerbaiyán.

Tanto el diario The Times como The Guardian informaron que Kante se había torcido la rodilla durante un entrenamiento el sábado y que es improbable que se recupere a tiempo para la final.

La ausencia del jugador de 28 años sería un duro golpe para Sarri, quien ya no contará por lesiones con el defensor Antonio Rudiger, el mediocampista Ruben Loftus-Cheek y el extremo Callum Hudson-Odoi.

Reuters

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