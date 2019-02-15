Lainez aparece en equipo ideal de la Europa League

¡Notableeee, sobresalienteeee! El mexicano Diego Lainez fue incluido este viernes en el 11 ideal de la Semana en lo que respecta a la Europa League.

Lainez, juvenil que llegó al Real Betis en recientes fechas, comparte equipo de lujo con su compañero Lo Celso, además de los talentos del Chelsea, Barkley y Azpilicueta.

Lainez se estrenó el jueves con su nuevo equipo en el cotejo de dieciseisavos de final del torneo europeo ante el Rennes, jugando en Francia. El gol cayó al minuto 89’, con lo que el cuadro bético logró igualar a 3 goles el duelo.

Lainez explicó que tras un tiro de esquina le cayó el balón y sólo pensó en disparar, logrando el tanto. Su entrenador Quique Setién abundó en que por las circunstancias de la jugada, lo que se veía venir era una centro o el propio control del esférico, pero aplaudió el atrevimiento de Lainez a disparar al último minuto pensando en alcanzar el empate.

Esta es la primera ocasión que el futbolista de 18 años figura en un once de lujo desde que llegó al futbol europeo, y pinta para sumar más logros similares…