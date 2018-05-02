¡Liverpool se apunta en la final!

Roma, Italia, Liverpool se convirtió en el segundo finalista de la Champions League al caer 4\-2 con la Roma en el partido de vuelta jugado en el estadio Olímpico, el marcador global fue a favor del equipo inglés por 7\-6.

Liverpool regresa a una final desde que la disputó en el 2007 ante el Milan, ahora enfrentará al Real Madrid que venció en la otra semifinal al Bayern Munich.

El primer tanto cayó a favor de la escuadra de Jürgen Klopp al minuto 9 con anotación de Sadio Mané al recibir el pase Firmino dentro del área para fusilar al arquero romano.

ROME, ITALY - MAY 02: Georginio Wijnaldum with his teammates of Liverpool celebrates after scoring the team’s second goal during the UEFA Champions League Semi Final Second Leg match between A.S. Roma and Liverpool at Stadio Olimpico on May 2, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)|Paolo Bruno/Getty Images

El 1\-1 se produjo al minuto 15 por un autogol al golpear en la cara de Milner el balón cuando la defensa despejaba un cabezazo de Dzeko.

La Roma buscó acortar distancia y hacer nuevamente la hazaña como la que hizo al Barcelona en cuartos de final, pero esta vez no contaron con Georginio Wijnaldum que cabeceó un rebote dentro del área para colocar el balón dentro del arco de Alisson Becker y poner el 2\-1 al minuto 25.

Ya en la segunda parte, Roma emparejó el marcador al 52’ al recoger un rebote del arquero Karius para introducir el balón a la red.

ROME, ITALY - MAY 02: Sadio Mane of Liverpool runs at Kostas Manolas of AS Roma during the UEFA Champions League Semi Final Second Leg match between A.S. Roma and Liverpool at Stadio Olimpico on May 2, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Julian Finney/Getty Images)|Julian Finney/Getty Images

Radja Nainggolan puso el 3\-2 con un disparo potente de larga distancia entrando pegado al poste.

En tiempo de compensación el árbitro del partido marcó una mano a favor de la Roma que cobró Nainggolan para el 4\-2.

El tiempo ya no le alcanzó a la escuadra romana que vio perderse sus ilusiones de llegar a la final del torneo.Liverpool ha ganado cinco veces “La Orejona” la última vez en el 2005 venciendo al Milan.