Mbappé recibe regalo de Pelé

París, Francia.- La nueva figura del futbol mundial, Kylian Mbappé y que en teoría es el sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo recibió un regalo por parte del mítico Pelé.

Mbappé, quien ya es campeón del mundo con Francia, ha tenido un ascenso a la élite del futbol apenas con 19 años de edad y su futuro es realmente promisorio, tanto en clubes como con su selección.

Pelé, uno de los mejores jugadores en la historia ha reconocido el talento de Mbappé en varias ocasiones y como gesto de amistad regaló una playera autografiada del Santos de Brasil.

El delantero galo agradeció la humildad de Pelé, subiendo una fotografía a sus redes sociales y presumiendo su obsequio. “Gracias por este espectacular regalo, Rey”, fueron las palabras de Mbappé en Instagram.

