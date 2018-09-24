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Fútbol

Mbappé recibe regalo de Pelé

‘El Rey’ Pelé obsequia camiseta firmada del Santos al joven, Kylian Mbappé

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MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Kylian Mbappe of France poses with the Champions World Cup trophy after the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)|Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia.- La nueva figura del futbol mundial, Kylian Mbappé y que en teoría es el sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo recibió un regalo por parte del mítico Pelé.

Mbappé, quien ya es campeón del mundo con Francia, ha tenido un ascenso a la élite del futbol apenas con 19 años de edad y su futuro es realmente promisorio, tanto en clubes como con su selección.

Pelé, uno de los mejores jugadores en la historia ha reconocido el talento de Mbappé en varias ocasiones y como gesto de amistad regaló una playera autografiada del Santos de Brasil.

El delantero galo agradeció la humildad de Pelé, subiendo una fotografía a sus redes sociales y presumiendo su obsequio. “Gracias por este espectacular regalo, Rey”, fueron las palabras de Mbappé en Instagram.

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