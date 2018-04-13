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Fútbol

Mohamed Salah y Roma se mandan ‘mensajes’

Liverpool y Roma se verán en semifinales de la Champions, equipos que tiene un vínculo llamado Mohamed Salah

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LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 12: Mohamed Salah of Liverpool is Awarded with the EA SPORTS Player of the Month for March at Melwood Training Ground on April 12, 2018 in Liverpool, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)|Alex Livesey/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

México. El sorteo de la Champions League para los encuentros de semifinales dieron como resultado que una de las series sería AS Roma ante Liverpool teniendo como principal protagonistas al egipcio de Mohamed Salah ya que el jugador pertenecía a la Loba la temporada pasada y fue factor para que se metieran a la Champions League.

Esta temporada Salah se integró a las filas de Liverpool convirtiéndose en el estandarte del equipo por la cantidad de goles anotados.

La Roma al saber que su rival será el Liverpool subió a su twitter un mensaje a Salah diciendo “Seremos rivales durante 180 minutos, pero pase lo que pase, seremos amigos de por vida. Esperamos volver a verte! ”.

Lo que Salah contestó estar al 100%.

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