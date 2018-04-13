Mohamed Salah y Roma se mandan ‘mensajes’

México. El sorteo de la Champions League para los encuentros de semifinales dieron como resultado que una de las series sería AS Roma ante Liverpool teniendo como principal protagonistas al egipcio de Mohamed Salah ya que el jugador pertenecía a la Loba la temporada pasada y fue factor para que se metieran a la Champions League.

Esta temporada Salah se integró a las filas de Liverpool convirtiéndose en el estandarte del equipo por la cantidad de goles anotados.

La Roma al saber que su rival será el Liverpool subió a su twitter un mensaje a Salah diciendo “Seremos rivales durante 180 minutos, pero pase lo que pase, seremos amigos de por vida. Esperamos volver a verte! ”.

Lo que Salah contestó estar al 100%.

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9 — AS Roma English (@ASRomaEN) April 13, 2018

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