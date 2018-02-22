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Fútbol

Mourinho promete ‘una gran noche’ en Old Trafford

El técnico del Manchester United, José Mourinho, ofrece a sus aficionados clasificación a ‘cuartos’ en Champions League

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Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Sevilla vs Manchester United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 21, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho during the warm up before the match REUTERS/Juan Medina|JUAN MEDINA/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Sevilla, España. El Manchester United le debe a sus fans otro gran encuentro de Champions League en Old Trafford después de una larga ausencia de la fase eliminatoria del torneo, dijo su director técnico José Mourinho, además de prometer una victoria contra el Sevilla en el partido de vuelta de octavos de final.

El empate sin goles del miércoles entre el United y el equipo español significa que los ingleses, tres veces campeones de Europa, están obligados a ganar el partido de vuelta si quieren llegar a cuartos de final por primera vez desde 2014.

"Ahora tenemos un partido para decidirlo todo en Old Trafford. Claro que pienso que Old Trafford echa de menos una fase final de la Liga de Campeones. Así que pienso que Old Trafford necesita una gran noche de Liga de Campeones, y eso es lo que va a pasar", dijo Mourinho a periodistas.

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Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Sevilla vs Manchester United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - February 21, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho during the warm up before the match REUTERS/Juan Medina|JUAN MEDINA/REUTERS

**Mourinho** defendió la actitud cautelosa de su equipo en el estadio Sánchez Pizjuan, diciendo que había controlado el partido aunque el Sevilla había generado más oportunidades.

"El único momento en el que nos sentimos aliviados fue cuando tuvieron un par de oportunidades y David \(De Gea\) hizo dos grandes paradas", añadió. "Esto le dio a este estadio fantástico la emoción que normalmente tiene durante 90 minutos. Aparte de eso, el partido fue igualado".

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