Neymar, triste por eliminación del PSG

Ciudad de México.\- ¡Acongojado! Luego de la eliminación del PSG en los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid, el brasileño Neymar no pudo ocultar su tristeza por el resultado.

A través de su cuenta de Twitter, el exjugador del Barcelona le dedicó algunas palabras a su club:

“Estoy triste por la derrota, mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañeros. Lo que me enorgullece es ver el esfuerzo de todos. ¡Vamos París!”, escribió el brasileño.

Actualmente el ‘10’ del PSG se encuentra en su natal Brasil para recuperarse de la operación a la que fue sometido debido a una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. Muchas críticas han llegado al club, pues los 222 millones de euros que pagaron por el brasileño eran pensando en conseguir laChampions League.

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