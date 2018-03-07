Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Neymar, triste por eliminación del PSG

El jugador brasileño lamentó el no haber estado en el juego ante el Real Madrid

KAL|0_y25q27ve

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Acongojado! Luego de la eliminación del PSG en los octavos de final de la Champions League a manos del Real Madrid, el brasileño Neymar no pudo ocultar su tristeza por el resultado.

A través de su cuenta de Twitter, el exjugador del Barcelona le dedicó algunas palabras a su club:

“Estoy triste por la derrota, mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañeros. Lo que me enorgullece es ver el esfuerzo de todos. ¡Vamos París!”, escribió el brasileño.

Actualmente el ‘10’ del PSG se encuentra en su natal Brasil para recuperarse de la operación a la que fue sometido debido a una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho. Muchas críticas han llegado al club, pues los 222 millones de euros que pagaron por el brasileño eran pensando en conseguir laChampions League.

KAL|0_t7gpoz9j

Te puede interesar: Selección Azteca, a la Liga de las Naciones en 2019

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP