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Fútbol

No habrá VAR en Champions League

La UEFA descartó el uso de la tecnología para la siguiente edición de la Champions

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Escrito por: Azteca Deportes

Bratislava, Eslovaquia.\- ¡A la antigua! El uso del VAR para la próxima edición de la Champions League ha quedado descartado, señaló el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

“Hay mucha confusión, la gente no sabe exactamente cómo va y no estoy totalmente en contra, pero debe ser explicado mejor cuando se usa”, señaló.

En conferencia de prensa, luego del Congreso de la UEFA que se llevó a cabo en Eslovaquia, el dirigente manifestó que los silbantes deben ser bien instruidos antes de ser utilizado.

El VAR ha sido usado ya en el Mundial de Clubes y en la pasada Copa Confederaciones Rusia 2017, sin embargo, todavía no se aprueba para que se implemente en la Copa del Mundo Rusia 2018.

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