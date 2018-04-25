Primer episodio de la final adelantada

Ciudad de México. El duelo entre el Arsenal y el Atlético de Madrid bien podría ser considerado como la final adelantada de la UEFA Europa League. Ambos equipos son de los más importantes de todo el continente, por lo que el choque llamará mucho la atención.

Eso lo sabe perfectamente Diego Simeone, técnico colchonero, ya visualiza los posibles panoramas de este primer episodio: “Mañana será un partido intenso y duro. El rival nos exigirá el máximo. Jugamos en un estadio maravilloso, con una afición que estará entregada al equipo. Tendremos que buscar llevar el partido al lugar donde creemos que les podemos hacer daño”.

El Cholo sabe que esta copa está a la mano y harán lo posible por sacar el título para no irse vacíos en esta temporada. “Sé de las dificultades que hemos pasado esta campaña, que han sido muchísimas. Tengo una plantilla muy competitiva. Ojalá que podamos hacer un gran partido y tengamos la libertad mental para afrontarlo en una cancha complicada y tener la valentía necesaria para poder llegar a la final”, finalizó.

