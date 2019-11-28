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Fútbol

Raúl Jiménez: a seguir con la racha goleadora en Europa League

En el próximo compromiso de Jiménez en la Europa League, tiene la obligación de catapultar a los Wolves a la siguiente ronda del torneo. Ya que en los últimos cuatro partidos, Raúl Jiménez ha sido el encargado de anotar el gol de la victoria.

Raúl Jiménez
WOLVERHAMPTON, ENGLAND - NOVEMBER 10: Raul Jimenez of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring his team’s second goal during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Aston Villa at Molineux on November 10, 2019 in Wolverhampton, United Kingdom. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)|Marc Atkins/Getty Images

Braga, Portugal.- El mexicano Raúl Jiménez acumula una racha positiva de cuatro anotaciones consecutivas en los últimos cuatro encuentros disputados. El ‘Lobo Mexicano’ continúa hambriento de goles, por lo que se espera que Jiménez tenga un buen rendimiento en el partido frente al Sporting Braga en la Europa League.

Los Wolves visitarán al equipo portugués en la penúltima jornada de la Fase de Grupos de la Europa League. Raúl Jiménez ha firmado sus últimos cuatro tantos prácticamente en los minutos finales del encuentro y que en su mayoría se han traducido en importantes puntos para los suyos.

Ahora, el Wolverhampton tiene un fuerte compromiso. Y es que en caso de conseguir la victoria, los ingleses podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda de dicha competición europea. Pues aún existe el riesgo, aunque improbable, de que los Wolves sean eliminados de la Europa League.

Actualmente los Wolves permanecen en la segunda posición con nueve puntos, mientras que el Sporting Braga es líder con 10 unidades, una más que los del mexicano. En caso de que el Wolverhampton consiga la victoria, se pondría como cabeza de grupo, de lo contrario, los portugueses asegurarían el liderato del Grupo K.

Raúl Jiménez acumula ocho tantos en la Liga de Europa, incluyendo las seis anotaciones en la fase de clasificación previa. En total, acumula 31 anotaciones y 11 asistencias con el club inglés.

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