Real Madrid, vencedor de Roma

Roma, Italia. Real Madrid demuestra que su torneo es la Champions League ya que fue al estadio Olímpico de Roma para llevarse los tres puntos y la clasificación a octavos de final ante AS Roma ganando por 2-0 en encuentro del Grupo G.

Roma mandó en el primer tiempo teniendo las mejores oportunidades de gol pero no fue capaz de vencer el arco de Courtois.

El galés Gareth Bale abrió el marcador al minuto 47 al aprovechar una mala salida de la defensa romana tomando el balón dentro del área para vencer al arquero.

El 2-0 madridista fue obra de Lucas Vázquez al rematar un cabezazo de Benzema al minuto 59.

Con este resultado y con la derrota del CSKA en casa por 1-2 ante el Pizen, Real Madrid avanza a la siguiente ronda con 12 puntos, seguido por la Roma, que también clasifica, con 9 unidades, la escuadra Rusa tiene 4 igual que el Pizen.

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