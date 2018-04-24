Salah deja en coma a la Roma

Liverpool, Inglaterra. De la mano de Mohamed Salah, Liverpool golea 5\-2 a la Roma en el encuentro de ida de las semifinales de la Champions League jugado en el estadio Anfield.

Dos goles y dos asistencias del egipcio llevaron a los “reds” a que se perfilen a la final del torneo, aunque no deben olvidar lo que le sucedió al Barcelona en el estadio Olímpico de Roma.

La ofensiva del Liverpool fue un total torbellino que la defensa de los romanos nunca pudieron encontrar.

El primer tanto cayó al minuto 36 con un disparo cruzado de Salah desde el punto más lejano del área grande para meter el balón al ángulo de la portería.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Liverpool vs AS Roma - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2018 Liverpool’s Mohamed Salah scores their first goal Action Images via Reuters/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

El 2\-0 fue de nuevo de Salah, con una descolgada vacunó el arco romano a pase filtrado de Firmino que lo dejó frente al arquero al minuto 45.

En la segunda mitad, la escuadra de Klopp no aflojó su accionar, es más la incrementaron, y al 56’ se vino el 3\-0 de Sadio Mané con un pase al faraón quien ganó las espaldas de la defensa para entrar a la área y tocar a la llegada del senegalés para que metiera el esférico al arco.

El brasileño Firmino firmó el cuarto tanto a pase de Salah para rematar dentro del área chica en el 69’.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Liverpool vs AS Roma - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2018 Liverpool’s Mohamed Salah scores their second goal Action Images via Reuters/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

El 5\-0 cayó nuevamente por obra de Firmino al cabecear un tiro de esquina y ponerlo al otro del arquero Alisson Becker.

Liverpool aflojó al final y Roma lo aprovechó para que Dzeko bajara con el pecho dentro del área el balón y disparara para el 5\-1.

Poco después, una mano dentro del área del equipo inglés al minuto 85 abrió la oportunidad para que Diego Perotti metiera el penal y darle vida a la Roma que deberá buscar tres tantos en el Olímpico para conseguir el pase a la final.

Soccer Football - Champions League Semi Final First Leg - Liverpool vs AS Roma - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2018 Liverpool’s Mohamed Salah celebrates scoring their first goal with team mates Action Images via Reuters/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

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