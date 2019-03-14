Sarri, feliz con actuación de Chelsea en la Europa League

Kiev.- Maurizio Sarri, técnico italiano del conjunto inglés Chelsea, expresó estar encantado por la actuación de sus dirigidos en la victoria de 5-0 que les dio el pase a los cuartos de final de la Liga de Europa, al destacar la labor del delantero francés Olivier Giroud.El estratega de los “Blues” declaró, posterior al encuentro, que el equipo hizo lo necesario para avanzar a la siguiente fase y que el gol inicial fue fundamental: “Queríamos comenzar de esta manera porque era importante anotar después del resultado en Stamford Bridge. Pudimos marcar a los cinco minutos. Para el oponente era una situación difícil”.

Sarri aseguró que, pese a la ventaja, su equipo no entró en relajación y disputó un gran partido de inicio a fin: “Jugamos un muy buen primer tiempo. En el segundo conseguimos el resultado. Fue una actuación maravillosa durante 90 minutos”.

El italiano destacó el desempeño del atacante Olivier Giroud, quien anotó un “hat-trick” en el duelo de vuelta: “En el último período, cada vez que estuvo en el campo, pudo jugar muy bien. Marcó nueve goles en esta competición. Olivier es un jugador muy importante para nosotros. Estoy muy feliz por él”.

Respecto a un hipotético enfrentamiento con el Napoli, ex equipo del entrenador, Sarri admitió que prefiere evitarlos, ya que sería difícil para él por el cariño a la ciudad y a la gente: “Prefiero encontrarlos en la final. En primer lugar, porque significa que estamos en la final y estoy feliz. Y segundo porque significa que Napoli está en la final y estoy feliz”.

El Chelsea de Maurizio Sarri tendrá que esperar para conocer a su rival en cuartos de final de la Liga de Europa, mientras tanto, el domingo buscará seguir en los primeros puestos del campeonato local cuando visite al Everton en la fecha 31 de la Liga Premier.