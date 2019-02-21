Se acaba el sueño europeo para el Real Betis

SEVILL.- ElReal Betis se despidió de la Europa League luego de caer en casa 1-3 ante el Stade Rennais en la vuelta de los dieciseisavos de final, en duelo donde el mexicano Andrés Guardado fue titular y salió de cambio al 80 para cederle su lugar a Diego Lainez.

Ramy Bensebaini abrió el marcador para el equipo visitante al minuto 22 a través de un cabezazo a centro de Clément Grenier y ocho minutos después, Adrien Hunou ampliaría la ventaja con un remate con la derecha que entró a las redes pegado al palo izquierdo.

Giovani Lo Celso reduciría la diferencia al minuto 41 para regresarle las esperanzas a los dirigidos por Quique Setién, que tendría un par de oportunidades más para igualar el marcador, pero la falta de claridad de Jesé Rodríguez de cara al arco los alejó de la posible remontada.

Cuando moría el partido, M'Baye Niang pondría el tercero para el conjunto francés, con lo que terminaba con todas las esperanzas del conjunto bético, que llegaba como favorito a esta serie, pero fue sorprendido en ambos partidos por la velocidad de los galos.

94' ⏱⚽️ Final del partido con derrota verdiblanca en el Estadio Benito Villamarín



💚⚪️ #RealBetisSRFC 1-3 🔴⚫#DíaDeBetis #EuroBetis pic.twitter.com/PCxenDsCFG — Real Betis Balompié (@RealBetis) February 21, 2019

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