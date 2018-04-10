Sorpresa mayúscula en Roma

Roma, Italia. Remontada histórica de la Roma al vencer 3\-0 a Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, encuentro disputado en el estadio Olímpico de Roma.

Con el marcador global de 4\-4, el equipo de la capital italiana avanza a semifinales por el gol anotado en el Camp Nou.

Edin Dzeko abrió el marcador para la Roma al minuto 6 cuando De Rossi mando un balón filtrado desde media cancha para que el bosnio le ganará la carrera a Umtiti para rematar con la pierna derecha por encima de Ter Stegen que salía para tapar el disparo.

Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - AS Roma vs FC Barcelona - Stadio Olimpico, Rome, Italy - April 10, 2018 Barcelona’s Nelson Semedo in action with Roma’s Stephan El Shaarawy REUTERS/Max Rossi|MAX ROSSI/REUTERS

Al 29’ Patrik Schick falló una gran oportunidad cuando se encontraba solo cabeceando el balón mandándolo desviado del poste izquierdo del arco blaugrana.

Dzeko tuvo una nueva oportunidad de marcar con cabezazo que fue desviado por el arquero Ter Stegen mandando el esférico a tiro de esquina.

Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - AS Roma vs FC Barcelona - Stadio Olimpico, Rome, Italy - April 10, 2018 Roma’s Konstantinos Manolas celebrates scoring their third goal with team mates REUTERS/Tony Gentile|TONY GENTILE/REUTERS

Un Barcelona desconocido no encontró el camino al área romana en todo el primer tiempo y gran parte del segundo.

Roma siguió presionando a la defensa culé hasta que en el minuto 58’ Piqué le cometió penal a Dzeko viviendo Daniele de Rossi para meterlo y poner el marcador 2\-0.

Al 83’ en un tiro de esquina Konstantinos Manolas se adelanto al defensa para rematar de cabeza y anotar el 3\-0 que eliminaba al Barcelona.

El equipo de Messi buscó el gol que los montara en las semifinales, pero la defensa romana contuvo el ataque catalán.

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