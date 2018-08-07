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Fútbol

Standard regresa para empatar en Champions

Con Guillermo Ochoa en los 90 muntos, Standard de Liejea iguala con el Ajax en la Champions League

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Escrito por: Azteca Deportes

Bélgica. Standard de Lieja regresa para empatar 2-2 con el Ajax en partido de ida de la tercera ronda de la Champions League, partido que el arquero mexicano Guillermo Ochoa jugó los 90 minutos.

En encuentro realizado en el estadio Maurice Dufrasne, casa del equipo belga, Ajax se fue arriba en el marcador en el minuto 19 con un centro perfecto de Dusan Tadic que sobrepaso a Guillermo Ochoa para que viniera Klass-Jan Huntelaar y rematara de cabeza para el 0-1.

La escuadra holandesa se puso 2-0 al minuto 34 con un disparo cruzado de Dusan Tadic pegando en el poste e introduciéndose el balón dejando sin oportunidad a Memo Ochoa.

Ya en la segunda parte, Standard se acercó en el marcador con un disparo desde fuera del área por Mehdi Carcela pegando el esférico en el poste sin que el arquero camerunés Onana pudiera detenerlo, gol al minuto 67.

Cuando parecía que Ajax saldría con el triunfo en tiempo de compensación el árbitro marcó penal a favor de los belgas cobrando la falta Renaud Emond metiendo el balón a la red engañando al portero que se tiró al lado contrario y poner el resultado definitivo.

El partido de vuelta se jugará el próximo 14 de agosto en el Johan Cruyff Arena.

El ganador de esta serie tendrá que enfrentar al ganador del duelo Slavia de Praga y Dínamo de Kiev.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-08-06-23-32/memo-ochoa-se-acerca-a-la-napoli/)

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