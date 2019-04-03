Standard y Guillermo Ochoa suman triunfo

Gent, Bélgica. El guardameta mexicano Guillermo Ochoa y el Standard de Lieja sacaron una victoria de último minuto en su visita al Ghelamco Arena por 2-1 ante el equipo Gent, en la jornada dos de los playoffs de la Liga belga.

Ochoa arrancó como titular y sólo fue vencido por Birger Verstraete al (46’). Sin embargo, Renaud Emond (45’) y el mediocampista rumano Razvan Marin (90’), de penal, le dieron el triunfo a los visitantes.

El guardameta mexicano salvó a su equipo en un par de ocasiones antes de que Emond pusiera en ventaja a Standard, cerca del medio tiempo tras rematar un centro a balón parado mandado por el serbio Milos Kosanovic.

A los escasos 40 segundos de la segunda mitad, Verstraete igualó el marcador con un fogonazo de fuera del área que pegó en el poste y se metió en el arco. Finalmente, Marin le dio la victoria a los dirigidos por Michel Preud'homme con un penal.

Con esta victoria, Standard se acercó a dos puntos del equipo Genk, líder del grupo y quien, por ahora, se alzaría con el trofeo de la PRO League de Bélgica. El conjunto del mexicano podría escalar a la primera posición cuando se midan en un par de semanas.

