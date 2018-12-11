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Fútbol

Tottenham saca la clasificación de Barcelona

Con gol de Lucas Tottenham empata con Barcelona y se queda con el segundo puesto del Grupo

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during the UEFA Champions League Group B match between FC Barcelona and Tottenham Hotspur at Camp Nou on December 11, 2018 in Barcelona, Spain.|Alex Caparros/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Barcelona, España. Tottenham sale del Camp Nou con la clasificación para la siguiente etapa de la Champions League al empatar 1-1 con Barcelona en la jornada 6 de la fase de Grupos.

Barcelona se puso arriba en el marcador al minuto 7 con un excelente gol de Dembélé que tomó el balón desde la media cancha para perfilarse al arco del equipo inglés, quitándose un defensa para disparar y vencer al arquero Lloris.

Tottenham atacó en la segunda buscando esa anotación que los metiera en la lucha por la clasificación y en el minuto 85 la consiguió cuando Harry Kane envió un centro raso para que Lucas Moura rematara y consiguiera el 1-1 definitivo.

Con el empate entre Inter y PSV, donde ‘Chucky’ Lozano anotó el gol del equipo holandés, Tottenham consiguió el segundo boleto a octavos de final ya que los ingleses en igualdad de puntos con los italianos con 8 unidades y diferencia de goles pasaron por la mayor cantidad de goles anotados.

Barcelona fue líder del Grupo B con 14 puntos.

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