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Fútbol

UEFA rechaza apelación del Madrid

Dani Carvajal no estará presente en el primer partido entre los Merengues y el PSG

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Rechazados! El Real Madrid se las tendrá que ver sin Dani Carvajal en el primer partido de octavos de final de Champions League ante el PSG, ya que la UEFA desestimó la apelación de los Merengues.

El Comité de Apelación de la UEFA desestimó la protesta del conjunto “merengue”, por lo que el técnico francés Zinedine Zidane no podrá contar para ese duelo que se jugará el 14 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu.

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA castigó a Carvajal al considerar que forzó una tarjeta amarilla en el juego de la fase de grupos frente al Apoel de Chipre para así acumular cinco amonestaciones y por ende recibir un juego de suspensión, que pagó ante el Borussia Dortmund.

Dicho organismo abrió un expediente y tras estudiar la situación destacó que Carvajal faltó al Artículo 15 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, por lo que no podrá participar en el juego de octavos de final.

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