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Fútbol

¡Un penal de ‘CR7’ salvó al Real Madrid!

El conjunto merengue consiguió su pase a las semifinales de manera agónica

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Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España.\- ¡Agónico! En lo que resultó un partido demasiado dramático y complicado para los de casa, el Real Madrid consiguió sus pases a las semifinales de la Champions League al perder 1\-3 \(4\-3 global\) con la Juventus.

Ante un Santiago Bernabéu repleto y con gran ánimo por el resultado obtenido en casa, la ‘Vecchia Signora’ salió con todo en casa ajena y estuvo a punto de lograr la hazaña, sin embargo, un penal polémico salvó a los merengues.

Mario Mandzukic abrió el marcador al minuto 2 con un cabezazo luego de un quirúrgico pase de Sami Khedira; al 37’ el mismo delantero croata duplicó la ventaja al 37 con otro remate de cabeza tras una asistencia de Lichtsteiner, quien llevaba unos minutos en la cancha.

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Para la parte complementaria siguió la misma tónica y al 61, Blaise Matuidi, puso el 3\-0 que silenció al Bernabéu tras empujar un balón que de manera infantil soltó Keylor Navas.

Cuando parecía que habría tiempos extra, los dirigidos por Zinedine Zidane se fueron al ataque y al 93’, el árbitro marcó un polémico penal de Benatia sobre Lucas Vázquez, que además significaría la expulsión de Buffon por reclamos airados.

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Al 98, Cristiano Ronaldo cobró el penal y lo mandó a la escuadra para decretar el 1\-3 definitivo y mandar al Real Madrid a semifinales por octava ocasión consecutiva, primer equipo en lograr dicha cifra.

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