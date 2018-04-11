¡Un penal de ‘CR7’ salvó al Real Madrid!

Madrid, España.\- ¡Agónico! En lo que resultó un partido demasiado dramático y complicado para los de casa, el Real Madrid consiguió sus pases a las semifinales de la Champions League al perder 1\-3 \(4\-3 global\) con la Juventus.

Ante un Santiago Bernabéu repleto y con gran ánimo por el resultado obtenido en casa, la ‘Vecchia Signora’ salió con todo en casa ajena y estuvo a punto de lograr la hazaña, sin embargo, un penal polémico salvó a los merengues.

Mario Mandzukic abrió el marcador al minuto 2 con un cabezazo luego de un quirúrgico pase de Sami Khedira; al 37’ el mismo delantero croata duplicó la ventaja al 37 con otro remate de cabeza tras una asistencia de Lichtsteiner, quien llevaba unos minutos en la cancha.

Para la parte complementaria siguió la misma tónica y al 61, Blaise Matuidi, puso el 3\-0 que silenció al Bernabéu tras empujar un balón que de manera infantil soltó Keylor Navas.

Cuando parecía que habría tiempos extra, los dirigidos por Zinedine Zidane se fueron al ataque y al 93’, el árbitro marcó un polémico penal de Benatia sobre Lucas Vázquez, que además significaría la expulsión de Buffon por reclamos airados.

Al 98, Cristiano Ronaldo cobró el penal y lo mandó a la escuadra para decretar el 1\-3 definitivo y mandar al Real Madrid a semifinales por octava ocasión consecutiva, primer equipo en lograr dicha cifra.

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