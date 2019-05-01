Unai Emery se prepara para el Arsenal vs Valencia

El técnico español del Arsenal de Inglaterra, Unai Emery vislumbra un partido parejo e importante ante el Valencia, equipo al que dirigió en 2008 y que enfrentará en las semifinales de la Europa League“Son un gran equipo con una gran historia y también mucha experiencia. Esta semifinal es 50/50, creo que podemos disfrutar de esta ronda y creo que para los dos equipos es un momento muy importante”, destacó.

Durante sus cuatro años en el Valencia, Emery disfrutó su trabajo gracias a las buenas experiencias y aprendizajes que obtuvo en el club donde tiene amigos.

Ante la baja por el resto de la temporada del mediocampista galés Aaron Ramsey, destacó la importancia que tiene en el equipo, ya que “puede transmitir su energía y mostró que su corazón está rojo por el Arsenal”.

“Fue una buena experiencia (trabajar) con todos los jugadores y especialmente con él; le dije hace un mes que quería hacer algo importante en sus últimos partidos con nosotros en este momento, tal vez pueda regresar en el futuro”, agregó.

Emery aseguró que la escuadra inglesa está concentrada en el partido de este jueves ante el conjunto “Ché”, ya que avanzar de fase aumenta la posibilidad de ganar la Europa League y clasificar a la Liga de Campeones.

Por último, espera que el estadio de los “Gunners” tenga un gran ambiente para recibir el encuentro, porque su escuadra está emocionada y entusiasmada en lograr un buen rendimiento y obtener un resultado positivo.

La ciudad de Londres será sede del encuentro entre Arsenal y Valencia en la semifinal de ida de la Europa League, cuando el reloj marque las 14:00 horas tiempo del centro de México.