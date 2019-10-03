Wolves suman victoria en la Europa League

El equipo de Wolverhampton Wanderers, con el delantero mexicano Raúl Jiménez de titular, logró un agónico pero importante triunfo de 1-0 sobre Besiktas en la UEFA Europa League.

Los Wolves tenían una dura prueba este jueves en la segunda jornada de la fase de grupos del certamen continental y la superaron con la cosecha de las tres unidades para meterse en la pelea dentro del Grupo K.

En un partido lleno de intensidad y sacrificio, pero sin un claro dominador, la escuadra inglesa quiso más en el segundo lapso y marcó la diferencia en el partido, mientras que los turcos desaprovecharon su condición de local y las pocas oportunidades que generaron al frente.

La ocasión más clara del primer lapso estuvo cerca de darle la ventaja al Besiktas cuando en un tiro de esquina el balón se paseó y casi es autogol de Conor Coady, quien para su suerte el esférico pegó en el poste.

En el segundo lapso los de casa volvieron a rozar la anotación con un cabezazo del croata Domagoj Vida, que pasó muy cerca del arco defendido por el guardameta portugués Rui Patricio.

Conforme pasaron los minutos, Wolverhampton se sintió cómodo en el partido, Jiménez, quien tuvo pocas oportunidades de hacer daño al rival, lo intentó con cabezazo que se fue desviado. Luego el mexicano salió de cambio a los 79 minutos para ceder su lugar al italiano Patrick Cutrone.

El hidalguense cumplió con su labor de aguantar el balón lo más que pudo y pelear todo arriba, tuvo un trabajo de desgaste, incluso forzó alguna amonestación para el rival, en lo que fue un encuentro incómodo para Raúl Alonso en términos generales.

En el cierre del choque, con un poco más de ganas que el rival, Wolves empezó a preocupar a los turcos. Primero Cutrone se abrió espacio y sacó un disparo muy cerca de la meta del alemán Loris Karius, después se invalidó un gol por ligero fuera de juego del marroquí Romain Saiss.

La tercera fue la vencida, mientras Besiktas se conformó con el empate, los ingleses se hicieron del triunfo en una jugada precedida por un saque de banda al centro del área, un despeje malo de la zaga y Rubén Neves mandó pase preciso para la exquisita definición del defensor marfileño Willy Boly, que valió para el 1-0 a los 90+3 minutos.

Así, Wolverhampton volvió a saborear la victoria de lleno en un certamen continental tras 40 años de no hacerlo y llegó a tres unidades, en el tercer lugar del Grupo K, que comandan Slovan Bratislava y Sporting Braga, ambos con cuatro. Besiktas se quedó en el fondo, sin puntos.

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