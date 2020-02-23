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Fútbol

Raúl Jiménez anota con el Wolverhampton en la Premier League

El lobo mexicano anotó el tercer tanto de los Wolves en el triunfo sobre el Norwich; su gol tuvo dedicatoria especial.

Wolverhampton vs Norwich
Wolverhampton vs Norwich|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Wolverhampton, Inglaterra. ¡Aullido mexicano! Raúl Jiménez sigue destacando y colaborando en anotaciones con su equipo y este domingo marcó el tercer gol del Wolverhampton en el triunfo de 3-0 sobre el Norwich en actividad de la Jornada 27 de la Premier League.

En duelo celebrado en el Molineux Stadium ante 31,046 aficionados, el conjunto dirigido por Nuno Espirito Santo, cedió la posesión del esférico pero fue contundente y peligroso con los latigazos a velocidad comandados por Castro, Jota, Moutinho y Jiménez.

Diogo Jota abrió el marcador con disparo al centro de la portería al minuto 19; el mismo jugador portugués conseguiría el segundo tanto al 30’ al empujar el balón debajo de la portería y robarle un gol al 9 mexicano.

Sin embargo al minuto 50, el lobo mexicano sellaría el triunfo al 50’ al aprovechar un rebote en el poste y así llegar a 11 goles en la Premier en la presente temporada, además, su anotación tuvo un gran significado, pues su festejo tuvo una dedicatoria especial para su bebé.

Con este triunfo, los Wolves llegan a 39 unidades y se ubican en octavo sitio, cerca de los puestos europeos, mientras que el Norwich se hunde en la tabla en el último lugar con apenas 18 puntos.

Wolverhampton vs Norwich

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Reuters

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