Raúl Jiménez volverá hacer el gran goleador

Inglaterra. Ya con la alta médica recibida el atacante mexicano Raúl Jiménez podrá realizar la pretemporada a tope con los Wolves de cara a la próxima temporada de la Premier League.

El mítico jugador del Wolverhampton John Richards declaró que el regreso del Raúl Jiménez le dará a la escuadra inglesa otra cara en la delantera.

“Creo que le dará al equipo, al club y a los aficionados un gran impulso. Es un jugador de gran calidad e incluso si solo está operando al 90 o 95 por ciento para empezar, aún así va a tener realmente un impacto”, declaró John Richards al diario británico Express & Star.

“De hecho, me habría preocupado un poco más si hubiera sido una lesión grave en la pierna. Si sufres una lesión grave en el tobillo, una lesión en un tendón o una rotura en la pierna, te preguntas si serás igual. Creo que estará en camino de una recuperación total, una forma física completa y una calidad total. Estoy seguro de eso”, añadió el ex delantero británico.

Richards afirmó que sólo será cuestión de qué el “lobo mexicano” retome su actividad física para igualar el estado físico de hace casi siete meses.

“Es solo cuestión de volver a igualar el estado físico, y con alguien de su calidad, no se necesitarán muchos juegos. Creo que volverá a ser como era”, finalizó.

Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo en el encuentro que sostuvieron los equipos del Wolves y Arsenal dentro de la Premier League y fue operado en el mes de noviembre de 2020, desde entonces ha estado fuera de las canchas en recuperación.





Raúl Jiménez, parte del crecimiento del joven Fábio Silva

En su etapa de recuperación el atacante Raúl Jiménz ha sido una parte importante en el crecimiento futbolístico del portugués Fábio Silva.

“En los entrenamientos, cuando hago algo, él viene y me dice que lo he hecho bien, y si cree que no lo he hecho bien, me lo dice. Escucho porque Raúl es una leyenda en clubes pasados, marcó muchos goles. Ha experimentado muchos juegos. Mi trabajo es escuchar”, afirmó el joven luso al diario Express & Star.