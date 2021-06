“Defenderé a México con el corazón": Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori se nota feliz con la indumentaria de la Selección Azteca. El delantero mexicano ya entrenó por primera vez en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento bajo el mando de Gerardo Martino. El atacante de Rayados reportó el lunes en el CAR, sin embargo hasta este martes pudo practicar con el grupo una vez que tuvo el resultado negativo de la prueba PCR para Covid-19 que se realiza por protocolo.

Los Rayados de Monterrey están orgullosos de tener a uno de los máximos goleadores de su historia en el conjunto azteca, y subieron un video a redes sociales con las primeras impresiones del “Mellizo”

“Como dice Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde, ahí ustedes completan la frase” señaló entre risas el nacido en Argentina pero que ya es mexicano por naturalización.

“En otra vida fui mexicano, viví mucho tiempo en Estados Unidos y siento también a la gente que se pasa al otro lado para vivir mejor y esas cosas. A mi México me lo ha dado tengo muchos amigos mexicanos, no solo en México también en Estados Unidos y la verdad que representar a México es un orgullo para mí y mi familia” dijo Funes Mori.

Rogelio recordó que ya tiene un niño nacido en territorio nacional por lo que se siente orgulloso de representar los colores del país.

“El compromiso de siempre es la responsabilidad que he tenido a lo largo de mi carrera, es un desafío muy importante para mí y siento que estoy preparado, todo lo he hecho con respeto, responsabilidad y seguramente esta convocatoria no va a ser la excepción. Voy a defender a México con todo el corazón. Hacer las cosas bien para llegar bien a la Copa Oro” finalizó Rogelio.

El primer entrenamiento

Funes Mori no pudo estar en la práctica matutina en lo que recibía el resultado de su prueba. Una vez pasado el protocolo, realizó trabajo de gimnasio en la primera parte de la sesión vespertina. Después ya formó parte de los ejercicios en cancha y compartió el momento en redes sociales junto con Jesús Gallardo y Carlos Rodríguez, compañeros de Rayados.

