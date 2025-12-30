Futbolista de Europa directo a la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

El regreso de Salomón Rondón a la Liga BBVA MX quedó confirmado en las últimas horas y se perfila como uno de los movimientos más relevantes rumbo al Clausura 2026. El delantero venezolano vuelve a Pachuca tras un breve periodo en el futbol europeo, específicamente en España, donde militó durante el segundo semestre de 2025.

Rondón llega procedente del Real Oviedo, club hermano de Grupo Pachuca. Su retorno no corresponde a una nueva transferencia, sino a la finalización anticipada de un préstamo. El atacante mantiene contrato vigente con los Tuzos hasta diciembre de 2026, por lo que se integrará al plantel para disputar, al menos, los torneos Clausura y Apertura del próximo año.

Su rendimiento en el futbol español fue discreto

Con el Oviedo, equipo recién ascendido a LaLiga, disputó 16 partidos oficiales y anotó dos goles. Durante ese lapso no logró consolidarse como la principal referencia ofensiva, lo que llevó a la directiva a modificar el plan inicial y optar por su reincorporación a Pachuca.

En el actual mercado invernal existieron acercamientos de clubes brasileños interesados en el delantero. Sin embargo, Rondón eligió volver al futbol mexicano, una liga que conoce y en la que ya había tenido una etapa productiva con el conjunto hidalguense.

Sus números con Pachuca

Entre enero de 2024 y mediados de 2025, Rondón disputó cerca de 70 partidos oficiales con Pachuca, en los que marcó 36 goles y aportó ocho asistencias. Durante ese periodo tuvo participación directa en gol en la mayoría de los encuentros, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Uno de los momentos más destacados de esa etapa fue la Concachampions 2024, torneo en el que Pachuca se proclamó campeón. Rondón fue el máximo goleador de la competencia con nueve anotaciones, recibió el reconocimiento al Jugador Más Valioso y anotó un doblete en la final ante Columbus Crew.

Durante el Clausura 2024, el delantero venezolano terminó como campeón de goleo de la fase regular con ocho tantos, compartiendo el liderato con otros tres jugadores. Más allá de las cifras, también asumió un rol de liderazgo dentro del vestidor.

Tras su salida a Europa, Pachuca mostró dificultades en el plano ofensivo durante el semestre reciente. En ese contexto, el retorno de Rondón se presenta como una apuesta del club para recuperar presencia en ataque y experiencia dentro del plantel de cara al Clausura 2026.