Hormiga González ¿se pierde el inicio de la Liga BBVA MX?

Armando "La Hormiga" González, campeón de goleo y MVP del Apertura 2025, está prácticamente recuperado de la lesión en el aductor que lo marginó en el cierre del torneo pasado y le impidió disputar la vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul.

El delantero de 22 años no viajó con el plantel a Irapuato para el primer amistoso de pretemporada, donde Chivas goleó 4-0 a la Trinca Fresera el pasado 28 de diciembre. La decisión del cuerpo médico y del técnico Gabriel Milito fue precautoria, considerando el intenso calendario inicial del Clausura 2026: tres partidos en una semana. El Rebaño debutará el sábado 10 de enero recibiendo a Pachuca en el Estadio Akron, visitará a FC Juárez el martes 13 y cerrará la triple fecha recibiendo a Gallos Blancos de Querétaro el 17 de enero.

La 'Hormiga' cada vez más cerca de su regreso

Mientras sus compañeros jugaban en Guanajuato, González se quedó trabajando en Verde Valle. Para tranquilidad de los chivahermanos, además, el club compartió en redes sociales un video donde se le ve al joven atacante entrenando al parejo del grupo, sin aparentes molestias.

Fuentes cercanas indicaron a Azteca Deportes que "Hormiga" podría ver minutos el próximo fin de semana en el segundo amistoso de pretemporada, ante Atlas en el marco de un cuadrangular amistoso que se desarrollará en el Estadio Jalisco. Sería una prueba ideal antes del arranque oficial.

Con chances de Selección

El olfato goleador mostrado en el Apertura 2025 (12 tantos, compartido con Paulinho y Joao Pedro) lo posiciona como candidato firme para la convocatoria de la Selección Mexicana en enero. Javier Aguirre prepara amistosos ante Panamá (22 de enero) y Bolivia (25), donde jugadores de Liga BBVA MX tendrán oportunidad de brillar rumbo al Mundial 2026.

Con González en óptimas condiciones, Chivas aspira a un inicio sólido y a pelear por el título que se le niega desde 2017. El "Otaku del gol" estará de vuelta.

