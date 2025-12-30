ÚLTIMA HORA: Cruz Azul en pláticas para fichar a defensor mexicano que juega en Europa

Cruz Azul analiza la posible incorporación de César “Cachorro” Montes como refuerzo de cara al Clausura 2026, en una operación que también estaría alineada con la preparación rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. El defensor mexicano, actualmente en el Lokomotiv de Moscú, se encuentra entre los nombres que el club celeste evalúa en este mercado invernal.

El interés surge a partir de la baja de Jesús Orozco Chiquete, quien estará fuera de actividad por varios meses tras sufrir una lesión en las semifinales del Apertura 2025 contra Tigres y dejó un espacio en la zaga central. De acuerdo con fuentes cercanas, Cruz Azul ha realizado sondeos para conocer las condiciones contractuales y la viabilidad de la operación, aunque hasta el momento no existe una oferta formal.

Montes, de 28 años, es un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre y busca continuidad competitiva de cara al Mundial de 2026. Aunque fue un elemento importante del Lokomotiv durante el último semestre, con 17 partidos disputados, un gol y una asistencia, la pausa invernal del futbol ruso, que se extiende de diciembre a finales de febrero, ha sido un factor que puedo impulsar su regreso a la Liga BBVA MX.

El camino de César Montes en el futbol europeo

El defensor central surgido de Rayados de Monterrey dio el salto al futbol europeo en enero de 2023 con el Espanyol. Tras el descenso del conjunto catalán, continuó su carrera en el Almería hasta el verano de 2024, cuando el Lokomotiv de Moscú desembolsó cerca de seis millones de euros para incorporarlo a sus filas.

En caso de concretarse su llegada, César Montes se perfilaría como una opción para competir por la titularidad en el esquema de Nicolás Larcamón, en un calendario que incluye compromisos de Liga MX y Concachampions. Para el futbolista, el proyecto deportivo y la posibilidad de sumar minutos en un año clave rumbo a la Copa del Mundo representan elementos relevantes.

Montes ha disputado 394 partidos oficiales, con 22 goles y 15 asistencias. A nivel de clubes suma cinco títulos, entre ellos una Liga MX, dos Copas MX y dos Concachampions, mientras que con la Selección Mexicana ha conquistado tres Copas Oro y una Liga de Naciones de la Concacaf.

Otros equipos que buscaron al defensor mexicano

El nombre del zaguero ha sido recurrente en los mercados de fichajes de la Liga MX durante los últimos años, con vínculos previos a clubes como América, Chivas y un posible regreso a Monterrey, sin que dichas negociaciones llegaran a concretarse.

Mientras se define el panorama en el mercado, Cruz Azul inició este lunes 29 de diciembre su pretemporada en las instalaciones de La Noria, con pruebas médicas y físicas rumbo al Clausura 2026.