Futbolista del Barcelona RECHAZA OFERTA del Chelsea

Salma Paralluelo no renovó con el Barcelona Femení porque su contrató está por finalizar este verano y múltiples equipos del futbol europeo han buscado hacerse de sus servicios. El más reciente fue el Chelsea FC Women, pero la futbolista española rechazó la oferta que le hizo el club inglés.

De acuerdo con el reporte de The Athletic, la futbolista de 22 años busca un contrato que le pague un millón de libras por temporada. debido a ello, las “Blues” no quisieron negociar el salario de la futbolista y su oferta no estuvo cerca de la cantidad que ella aspira.

Chelsea have made an approach for Salma Paralluelo but offer rejected. Chelsea wouldn’t engage with the salary demands of the player, which exceed £1m per annum. Full story @Laia_Cervello @TheAthleticFC https://t.co/lKtPmkjf6u — Megan Feringa (@megan_feringa) June 19, 2026

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Otros equipos europeos que han buscado contratar a Paralluelo son el OL Lyonnes, el London City, el Arsenal y el PSG. Asimismo, la antigua velocista también ha generado interés en clubes de la NWSL, pero su alto salario es un impedimento. La liga estadounidense cuenta con múltiples estrellas como Trinity Rodman con las Washington Spirit, Sophia Wilson con las Portland Thonrs SC y Temwa Chawinga de las Kansas City Current.

La extremo izquierdo, que fue campeona del mundo con España en la edición de 2023, fue vital en los últimos años con el Barca Femení. La nacida en Zaragoza anotó dos goles en la final de la última Champions League que ganó el club blaugrana. Además, ayudó a que el conjunto catalán se alzara la Liga F en las cuatro temporadas que disputó con ellas. Paralluelo disputó 21 partidos en la Liga Femenina Iberdrola durante la última temporada y marcó seis goles con cinco asistencias, según 365 Scores.

Un verano de salidas del Barcelona Femení

La inminente salida de Paralluelo se une a una extensa lista de jugadoras destacadas que deja al Barcelona en este verano. El club culé no logró recontratar a Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle. En total, se estima que el conjunto blaugrana tenga un ahorro de más de dos millones de euros en salarios con las partidas de sus jugadoras estelares.