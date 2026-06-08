Confirman que estrella del FC Barcelona analiza jugar en la Liga MX, ya tiene ofertas

En la última semana y con el mercado de fichajes abierto han comenzado a surgir distintos rumores sobre fichajes, sin embargo, esto no es solo un rumor, es oficial que equipos de la liga de futbol en México están buscando contratar a esta estrella del FC Barcelona, sin embargo, equipos de Estados Unidos e Inglaterra también buscan cerrar este fichaje.

Se trata de Alexia Putellas, la ganadora de dos balones de oro podría llegar a la Liga MX Femenil para el próximo torneo, eso siempre y cuando los clubes mexicanos lancen una buena oferta a la jugadora, que por la dimensión de su carrera futbolística llegaría a México exclusivamente si es con un gran sueldo.

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¿Qué equipos podrían fichar a Alexia Putellas?

Aún no se filtra información sobre los equipos que están intentando fichar a la jugadora española, sin embargo, en la Liga MX Femenil hay pocos equipos que podrían tenerla dentro de su nómina, Rayadas, Club América y Tigres podrían ser los candidatos para fichar a la ganadora de dos balones de oro.

|@FCBfemeni

¿Qué otros equipos están intentando fichar a Alexia Putellas?

En la National Women's Soccer League (NWSL) hay varios equipos que al igual que en México están intentando firmarla, aún no se sabe en específico qué equipos lo están intentando, sin embargo, es oficial que hay ofertas; por otro lado el London City también lanzó ya una oferta a la mediocampista que militaba en el FC Barcelona Femenil.

¿Cuántos balones de oro ha ganado Alexia Putellas?

La jugadora española llegaría a México con 32 años de edad, una edad en la que todavía podría demostrar su calidad futbolística. En su palmarés individual puede presumir de tener dos balones de oro, el primero lo ganó en 2021 tras conquistar un triplete histórico en el FC Barcelona y el segundo fue en 2022, al ganar su segundo balón de oro se consagró como la primera jugadora en ganar el balón de oro en años continuos.

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