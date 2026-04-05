El futbolista ESTELAR que regresaría a la alineación titular de Pumas para enfrentar a las Chivas en el Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM tienen una buena noticia de cara a su compromiso de la jornada 13 ante las Chivas del Guadalajara; el regreso de Nathan Silva. El central brasileño cumplió su partido de suspensión (no jugó el Clásico Capitalino ante América) y ahora, podría regresar a la titularidad si es que así lo decide Efraín Juárez para el cotejo en patio tapatío.

Te puede interesar: Confirmado: El número MÁGICO de Chivas para conseguir su boleto a la Liguilla

Universidad Nacional se meterá a una de las canchas que más se le complican en todo el circuito mexicano y de paso, tratará de recuperar la cuarta posición de la general tras la victoria del Pachuca ante Cruz Azul. El cuadro del Pedregal tratará de 'pegarle' a otro de los llamados grandes de la Liga MX y afianzarse en zona de clasificación del Torneo Clausura 2026.

Aprovechar las derrotas de Cruz Azul y Toluca

Cabe destacar que, tanto la Máquina Celeste como los Diablos Rojos cayeron en la presente jornada ante Pachuca y Gallos Blancos respectivamente, por lo que se le abre la posibilidad a Chivas de alargar distancias en el liderato, mientras que, Universidad Nacional podría meterse hasta el tercer lugar en caso de sacar las tres unidades.

Finalmente, si los ingredientes no fueran suficientes para este compromiso, se enfrentan la primera y tercera mejor ofensiva en el presente semestre. Chivas lidera este rubro con 25 goles, seguido de Cruz Azul con 24 y los Pumas completan el top 3 con 21 tantos a favor. Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo de este partido por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.