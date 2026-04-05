Confirmado: El número MÁGICO de Chivas para conseguir su boleto a la Liguilla

Las Chivas de Guadalajara se prepara para recibir a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron este domingo 5 de abril dentro de la Jornada 13, con un objetivo claro: sellar su boleto a la Liguilla. Aunque el panorama luce sumamente favorable para los dirigidos por Gabriel Milito, las matemáticas todavía dictan que la celebración debe esperar, al menos, 90 minutos más.

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¿Cuál es el número mágico de las Chivas?

Actualmente, el Guadalajara comanda la tabla general con 30 unidades. Con cinco partidos aún por disputar teniendo la mayoría de los equipos (12 puntos en juego), la distancia parece definitiva, pero el chiverío está en los detalles de los equipos que vienen persiguiendo desde la zona media.

El octavo lugar de la clasificación lo ocupa Tigres con 17 puntos. Dado que a los felinos solo les quedan 12 puntos por disputar, su techo máximo es de 29 unidades, cifra que ya fue superada por el Rebaño Sagrado. Sin embargo, el verdadero caballo negro que impide el festejo anticipado es el equipo de FC Juárez.

El factor Bravos: Lo que impide a Chivas estar ya clasificado

Los Bravos de Juárez marchan actualmente con 15 puntos, pero cuentan con una ventaja estratégica: un partido pendiente contra Querétaro. Si Juárez logra una racha perfecta en el cierre del torneo y gana ese encuentro postergado, su potencial máximo alcanzaría los 30 puntos.

Aunque Chivas ya tiene ese puntaje y la diferencia de goles es enorme, el conjunto de Milito tiene + 14 y Juárez -2, matemáticamente, el Rebaño necesite llegar a 31 unidades para ser totalmente inalcanzable para cualquier combinación del noveno lugar hacia abajo.

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El enfrentamiento contra los Pumas (quienes marchan en la cuarta posición con 23 puntos) no solo es una cuestión de estadística, sino de orgullo y posición en la tabla. Un empate esta noche no solo otorgaría ese punto necesario para la clasificación oficial, sino que mantendría a Chivas como el principal candidato al liderato general, ya que le sacaría 4 unidades a Cruz Azul, segundo en la tabla, o hasta 6 puntos con el triunfo.

La afición rojiblanca prepara una fiesta en el Akron, sabiendo que el equipo está a un suspiro de la Liguilla.

