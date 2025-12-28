Futbolista falleció mientras se encontraba de vacaciones

Hay una conmoción total tras lo ocurrido con este futbolista alemán, que a sus 34 años falleció por un accidente que se percibe como de película. El hombre se encontraba de vacaciones junto con su esposa y en un sitio turístico sufrieron un terrible percance que le quitó la vida. Esto es lo que se sabe de Sebastian Hertner y su pareja, que resultó gravemente herida.

¿Cómo ocurrió el accidente que mató al futbolista, Sebastian Hertner?

El entorno del balompié alemán realmente se encuentra desolado al entender que uno de sus elementos más relevantes en las divisiones inferiores de los circuitos profesionales y semiprofesionales… murió. Se reporta que visitando Montenegro, tuvieron un accidente en un centro de esquí.

Ellos se encontraban en las sillas que movilizan a los visitantes de estos sitios de un lugar a otro con mayor comodidad y eficacia, sin embargo el cable que sostenía la silla de Sebastian se desprendió. Esto provocó que el hombre de 34 años cayera de una distancia de 70 metros y falleciera por causa de dicha caída.

Su pareja, quien vio todo lo sucedido con el amor de su vida, sufrió una fractura de la pierna y otros tres turistas también se vieron involucrados en dicho accidente. Tanto la mujer como los otros visitantes de este centro de recreación, esperaron varias horas a ser rescatados por cuerpos de emergencia. Ante eso, el mundo del futbol lamenta la pérdida de este hombre.

¿Qué provocó el accidente donde murió este futbolista alemán?

Según los reportes de la prensa internacional, como se indicó ya, todo esto se ocasionó por el desprendimiento de un cable. Sin embargo, en estos momentos se encuentran las investigaciones pertinentes de las autoridades de dicho país. Incluso, se indicó que al día siguiente (el accidente ocurrió el 23 de diciembre) el parque abrió de manera bastante normalizada, lo que alertó a los propios turistas, sabiendo que había existido una falla en las sillas ya mencionadas un día antes.

En este caso, su equipo (ETSV Hamburgo) de la quinta división del futbol alemán ofreció estas palabras: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”.