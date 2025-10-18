Las DESGARRADORAS despedidas a Héctor Moreno tras anunciar su retiro del futbol

Este viernes 17 de octubre del 2025, Héctor Moreno anunció a través de sus redes sociales su retiro de las canchas con un video en el que agradeció a su familia, a los clubes que defendió y a la afición por acompañarlo en esta aventura de 20 años de carrera.

Con la noticia, diferentes jugadores que compartieron minutos con Moreno, aprovecharon para dedicarle un mensaje a Héctor en los comentarios de publicación.

Te puede interesar: “Nos hemos quedado cortos”, afirma referente de Rayados

Los futbolistas que se despidieron de Héctor Moreno

Alguno de los jugadores que se tomaron un momento para publicarle a Héctor Moreno fueron: Chicharito Hernández, Oribe Peralta, Oliver Torres, Diego Reyes, Joao Rojas, Chelito Delgado, Marco Fabián, Luis Cardenas, Aldo de Nigris, entre otras figuras destacadas.

En la mayoría de los mensajes, le agradecían por los momentos, consejos y minutos compartidos en la cancha, como amigos y compañeros de equipo. Destacan su forma de ser, su forma de jugar, su carrera y su liderazgo en el terreno de juego.

“Admirable y exitosa carrera miiiiii!!! Gracias por los momentos compartidos. Un crack dentro y fuera de la cancha!” Javier ‘Chicharito’ Hernández

“Hermano, Gracias por tu liderazgo, tu humildad y por representar siempre con orgullo lo que significa ser futbolista mexicano🇲🇽 Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, hermano. El futbol te despide, pero los recuerdos y el respeto quedan para siempre.” Oribe Peralta

“Eres ejemplo de muchas cosas. Tienes una familia preciosa, ahora te toca continuar la vida desde otro lado, pero estoy seguro que siempre con tu esencia, la de ser buena persona. Gracias por haber compartido vestuario y vida conmigo. Mañana te abrazo.” Oliver Torres

“Hermanito que honor y bendición haber podido compartir contigo muchas cosas tanto dentro como fuera del campo. Eres ejemplo de humildad, liderazgo y valentía. Tqm, disfruta mucho esta nueva etapa en compañía de tu hermosa familia! Abrazo fuerte irmao” Diego Reyes

“Ejemplo!! Que profesional, ser humano único. Que privilegio jugar a tu lado querido DON HÉCTOR. 36 años y seguías teniendo los mejores pliegues del equipo. Increíble!!! Te va extrañar este deporte. Past: el que mejor gusto por relojes que conocí jaja” Joao Rojas

“Fraaaaaa eres un chingon!! Haz dejado un gran legado en el fútbol mundial. Éxito en todo lo que viene. Fue un honor haber compartido la cancha contigo” Marco Fabián.

La carrera de Héctor Moreno

Moreno se retira como figura de la Selección Mexicana tras disputar cuatro Copas del Mundo, conquistar dos Copas Oro y ser parte del equipo que levantó el Mundial Sub 17 de Perú 2005.

Durante su exitosa carrera, defendió las camisetas de Pumas, AZ Alkmaar, Español de Barcelona, PSV Eindhoven, Roma, Real Sociedad, Al Gharafa de Qatar y Rayados.