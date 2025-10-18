“Nos hemos quedado cortos”, afirma referente de Rayados

Stefan Medina, uno de los futbolistas históricos en Rayados, realizó una fuerte autocrítica por la falta de títulos que ha tenido la institución y mandó un mensaje para la afición que sigue esperando más logros de un equipo repleto de figuras.

El defensa colombiano que está por convertirse en el jugador extranjero con más partidos en la historia del club regiomontano, asumió la deuda pendiente que tienen y que buscarán acabar en este Apertura 2025.

“Yo he sido muy consciente de que con los equipos que hemos tenido nos hemos quedado cortos en cuanto a títulos es algo que sí debemos seguir buscando, seguir trabajando y no bajar esa exigencia”, mencionó en una entrevista con el medio local Canal 6 Deportes.

Medina, un histórico ya de Rayados

Stefan es el elemento con mayor recorrido en la actual plantilla, ya que llegó a la institución en el Apertura 2014 para una primera etapa antes de ser cedido un año y medio al Pachuca.

“Creo que el club está pasando un momento histórico en cuanto a contrataciones de jugadores, el equipo se ve fuerte, se ve sólido. Yo creo que es un buen momento para ratificarlo con un título y ojalá podamos darle alegría a la gente”, externó con un mensaje contundente para la afición.

El récord que impondrá Stefan

En caso de participar en el partido del Monterrey ante los Pumas de este sábado en el Estadio BBVA, el zaguero colombiano se convertirá en el jugador extranjero con más encuentros en el club, con 385 vistiendo estos colores.

Actualmente está empatado con José María Basanta con 384 partidos; además de que también se ubica entre los cuatro elementos con más participaciones con los Rayados. Stefan Medina solo es superado por Jesús ‘El Cabrito’ Arellano con 439 duelos, seguido por Magdaleno Cano con 424 y también Luis Pérez con 389.

Su legado en Monterrey

El lateral sudamericano regresó a la ‘Pandilla’ para el Apertura 2017 y desde entonces se consolidó como una pieza muy importante en la zaga del Monterrey, además de ser muy respetado por la afición regia.

En su palmarés con el club puede presumir un título de LIGA BBVA MX , dos de Liga de Campeones de la CONCACAF y dos de Copa MX.

