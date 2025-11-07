Futbolistas de la Liga MX nominados a los premios The Best 2025 | ¡Kevin Mier y Javier Aguirre hacen historia!

La FIFA ha revelado a los nominados para los premios The Best 2025 y dos figuras de la Liga MX destacan entre los mejores del mundo: Kevin Mier, portero de Cruz Azul, y Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana. Este reconocimiento coloca al fútbol mexicano en el mapa global y demuestra el nivel competitivo de la liga.